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В Кремле ответили на вопрос о проверках деклараций чиновников о доходах

Песков: декларации о доходах чиновников не публикуются, однако документы всё равно проверяют
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 17 апреля ответил на вопрос журналистов на брифинге о том, что с сайтов министерств стали пропадать декларации о доходах.

В частности, журналисты обратили внимание на то, что пропали документы за последние 15 лет. Песков отметил, что ничего об этом не знает, но заверил, что все проверки документов о доходах ведутся, но не публикуются.

«Что касается АП (администрация президента. — Ред.), мы сдали в установленные сроки декларации в наши соответствующие контрольные подразделения, они там изучаются. Но публикация не предусматривается. Что касается предыдущих лет, надо спрашивать в министерствах, которые это сделали», — сказал Песков.

Он заверил, что вся база для антикоррупционной работы сохраняется и документы скрупулезно проверяются.

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В конце прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ, отменяющий публикацию в интернете и СМИ деклараций чиновников о доходах, расходах и других сведений об их имуществе на время специальной военной операции.

Кроме того, в начале февраля Путин подписал закон, отменяющий обязанность парламентариев публиковать декларации о доходах. Вместо этого будет представлена статистическая отчетность без указания персональных данных.

Как тогда отмечал Песков, данная инициатива не означает, что подача деклараций будет остановлена. Она продолжится, несмотря на то что «условия СВО вносят свою специфику».

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