В Кремле отметили соответствие международному праву военных учений РФ

Военные учения, проводимые Россией, соответствуют международному праву. Об этом 17 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Все учения проводятся в строгом соответствии с международным правом», — сказал он.

Так он прокомментировал протест Японии, заявленный в связи с маневрами Тихоокеанского флота (ТОФ).

Ранее в понедельник Япония выразила протест России в связи с планами провести ракетные учения с 18 по 22 апреля в районе южной части Курильских островов. Генсек японского кабмина Хирокадзу Мацуно отметил, что территория проведения учений включает в себя район, который Токио считает своим.

Также в этот день министр обороны РФ Сергей Шойгу в докладе президенту Владимиру Путину сообщил, что Тихоокеанский флот (ТОФ) России с 18 апреля приступит к завершающему этапу внезапной проверки. В частности, будет отработано нанесение ракетных ударов с выполнением электронных пусков.

Также экипажи кораблей проведут практические стрельбы из артиллерии по воздушным и морским мишеням.

Песков отмечал, что внезапная проверка ТОФ — это поддержание необходимого уровня боеготовности Вооруженных сил. По его словам, данное мероприятие не связано с заявлениями о расширении НАТО на восток.