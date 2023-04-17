Запад хочет втянуть Россию в конфликт с Грузией, заявил 17 апреля бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Red Pilled TV.

«Они хотят, чтобы грузины открыли второй фронт», — сказал Риттер.

По его словам, на Западе понимают, что Украина проигрывает в конфликте, поэтому теперь призывают Грузию «пожертвовать своей страной».

Риттер отмечает, что Запад хочет подтолкнуть Грузию к нападению на Абхазию с целью втянуть Россию в новый конфликт и отвлечь от Украины.

Однако, по мнению экс-разведчика, у Грузии нет никаких шансов.

В марте журналист Myśl Polska Матеуш Пискорский также заявил, что США собираются использовать Грузию в целях разжигания конфликтов на южных рубежах России. Он отметил, что Грузия осталась единственным плацдармом Вашингтона на Кавказе.

В свою очередь, глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили дал обещание не допустить открытия в стране второго фронта украинского конфликта.

Кроме того, американский посол в Тбилиси Келли Дегнан заверила, что США не имеют намерений открывать «второй фронт» в Грузии.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.