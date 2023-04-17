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Минфин объяснил необходимость лимита на покупку валюты по сделкам уходящих фирм

Минфин: лимит на покупку валюты по сделкам уходящих фирм нужен, чтобы избежать дестабилизации
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Введение лимита на закупку валюты на внутреннем рынке в ходе крупных сделок по выкупу бизнеса уходящих из России компаний необходимо, чтобы избежать дестабилизации валютного рынка в стране, рассказали «Известиям» в понедельник, 17 апреля, в пресс-службе Министерства финансов РФ.

«Лимит в целом может быть некой плавающей величиной, которая зависит от конъюнктуры на валютном рынке. При принятии решений подкомиссия всегда учитывала и учитывает рыночную конъюнктуру. Это необходимо для того, чтобы избежать дестабилизации валютного рынка», — говорится в сообщении.

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О том, что Банк России и Минфин разрабатывают механизм ежемесячного лимита на закупки валюты на внутреннем рынке в ходе крупных сделок уходящих из страны компаний, стало известно ранее в этот день. Как пояснил «Ведомостям» директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков, механизм, который планируется ввести, — плавающий и не привязан к сумме. Минфин ранее уже вводил условия покупки валюты по крупным сделкам, которые могут дестабилизировать валютный рынок, пояснил финансист.

Курс рубля ослабел в начале апреля. С начала месяца американский доллар поднимался до 81,79 рубля, евро подорожал до 90,2 рубля, китайский юань стал стоить 11,28 рубля.

По мнению аналитиков, падение рубля могло быть вызвано, в том числе, выкупом бизнеса компаний, уходящих из России из-за санкций, в частности, выходом компании Shell из проекта «Сахалин-2».

Так, 6 апреля, аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов рассказал «Известиям», что возможной причиной ослабления рубля могло стать разрешение британской Shell вывести за границу 95 млрд рублей. Это простимулировало покупку валюты, что могло оказать давление на рубль.

10 апреля заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин в своем выступлении в Госдуме заявил, что эффект от сделки преувеличен.

Сделка по выходу британской Shell из проекта «Сахалин-2» не оказывала влияние на курс рубля, добавил замминистра финансов Алексей Моисеев. Он отметил, что если источником приобретения валюты является внутренний валютный рынок и сумма большая, то ставятся жесткие условия по темпам этого приобретения.

7 апреля кандидат экономических наук, доцент МГИМО МИД РФ Эльвира Белозорова рассказала, что от доллара стоит ждать повышения до 90 рублей, а евро может достигнуть отметки в 105 рублей.

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