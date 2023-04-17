Житель Биробиджана продал технику из съемной квартиры

Житель Биробиджана украл из съемной квартиры бытовую технику на сумму 40 тыс. рублей и продал ее, сообщает пресс-служба управления МВД по Еврейской автономной области.

С сообщением о краже в полицию обратился хозяин квартиры. С конца февраля он сдавал жилье 26-летнему мужчине, пишет ИА EAOMedia.

Подозреваемого задержали, им оказался безработный молодой человек с судимостью. Биробиджанец признался, что из-за проблем с деньгами он вынес из съемной квартиры микроволновую печь, телевизор, холодильник, стиральную машину. Он сдал технику в комиссионный магазин за 10 тыс. рублей.

Когда финансовое положение злоумышленника улучшилось, он захотел выкупить проданное, но технику уже купили другие люди.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Похититель пообещал полностью возместить ущерб.

Ранее сообщалось, что в Брянске правоохранители задержали ранее судимого 50-летнего мужчину, который занимался кражами велосипедов. Жертвами краж стали местные жители, которые оставляли велосипеды в ненадежно закрытых подвалах и на лестничных площадках.