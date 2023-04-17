Вступил в силу пожизненный приговор готовившему теракты в Москве главарю ИГ

Вступил в законную силу обвинительный приговор одному из главарей запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» Тоджиддину Назарову, планировавшему теракты в Москве и Новосибирске. Об этом говорится 17 апреля в релизе управления ФСБ РФ по столице и области.

Суд вынес приговор в июне 2022 года. Назарову, известному также как Абу-Усама Нораки, выдвигали обвинение в совершении 23 преступлений террористической направленности.

По мнению гособвинения, в 2016 году он организовал террористическое сообщество, чтобы совершить взрыв в Новосибирске, вербовал и дистанционно обучал исполнителя. Тогда же бомбу привели в действие, жертв удалось избежать.

В 2017 году в шиномонтажной мастерской в Санкт-Петербурге Назаров передал оружие и ингредиенты для взрывчатки для подрыва железнодорожной станции. Участников задержали правоохранители, совершение преступления было пресеченою

В том же году, уже будучи одним из главарей ИГ, он организовал по выделенному каналу связи террористическое сообщество в Москве. Его целью были теракты около здания ФСБ, недалеко от Кремля, а также у здания Минюста. Террористы хотели въехать на машине в группу людей, а после расстрелять их.

Согласно приговору, вступившему в законную силу, отбывать срок осужденный будет в колонии особого режима, первые восемь лет с отбыванием наказания в тюрьме. Осужденному назначен штраф размере 1,5 млн рублей.