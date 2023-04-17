В Псковской области водитель «УАЗа» сбил четырех пешеходов и скрылся

В Псковской области водитель «УАЗа» сбил четырех пешеходов, а затем скрылся с места преступления. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Инцидент произошел накануне, 16 апреля, на 24-м км автодороги Череха – Назимово в Псковском районе.

Водитель «УАЗа» 1970 года рождения совершил наезд на двух мужчин и двоих женщин, которые находились на проезжей части дороги, и сбежал. Позднее его личность установили.

Двоих пострадавших доставили в больницу с травмами.

Ранее, 13 апреля, в поселке Карцево в Рязани грузовик насмерть сбил мужчину-пешехода. В результате наезда он получил различные травмы, от которых скончался на месте. Как выяснилось, погибшим является 43-летний житель Московской области.