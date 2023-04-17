Маск заявил о доступе властей США к личным сообщениям в Twitter

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что власти США имели полный доступ к сообщениям пользователей Twitter. Об этом он сказал в интервью ведущему телеканала Fox News Такеру Карлсону, который опубликовал фрагмент разговора на своей странице в этой соцсети.

Ведущий спросил Маска, распространялся ли доступ властных структур на личные сообщения пользователей.

«Государственные органы фактически имели полный доступ ко всему, что происходило в Twitter», — подтвердил предприниматель.

Маск возглавил Twitter 27 октября 2022 года. Сумма сделки по покупке компании составила $44 млрд. Сразу после этого Маск уволил ряд членов руководства и распустил совет директоров, став единоличным руководителем компании.

С этого момента на площадке начались изменения. Например, 13 апреля Маск в своем аккаунте объявил о запуске программы монетизации пользовательского контента в Twitter. Он отметил, что в течение первого года пользователи будут получать средства, уплаченные подписчиками, полностью за вычетом комиссии платежных систем. Маск также сообщил, что Twitter будет оказывать поддержку в продвижении аккаунтов авторов, создающих свой собственный контент. При этом он добавил, что «войти или выйти» с платформы можно в любой момент.

В апреле соцсеть сняла запрет в России и стала рекомендовать аккаунты Кремля, МИДа и посольств РФ за рубежом. Ранее, 24 февраля 2022 года, доступ к платформе был ограничен в связи с началом спецоперации по защите Донбасса.