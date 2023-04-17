В Херсонской области нашли тайник ВСУ с гранатами и бронебойными патронами
Полицейские обнаружили вблизи поселка Чаплинка на левобережье Херсонской области тайник с боеприпасами, оставленными Вооруженными силами Украины (ВСУ) при отступлении. Об этом 17 апреля сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону в Telegram-канале.
«Из него (тайника. — Ред.) полицейские изъяли 25 бронебойных патронов калибра 9 мм, гранату Ф-1 с запалом и два выстрела осколочных гранатометных», — говорится в заявлении.
Обнаруженные боеприпасы были уничтожены.
В начале апреля сотрудники полиции нашли в лесном массиве села Владимировка Херсонской области тайник с боеприпасами. В схроне находилось 40 взрывателей для артиллерийских снарядов.
Специальная операция России по защите Донбасса продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля 2022 года на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.