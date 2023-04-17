Высокую пожарную опасность объявили в Нижегородской области

Высокую пожарную опасность лесов зарегистрировали в Нижегородской области. Неблагоприятный прогноз действует до 23 апреля.

Сотрудники МЧС попросили нижегородцев соблюдать правила пожарной безопасности и осторожно обращаться с открытым огнем. Об этом сообщает ИА «НьюсНН».

В регионе уже участились случаи возгорания сухой травы. 15 апреля на улице Композитора Касьянова в Нижнем Новгороде площадь горения составила 100 кв. м. В ликвидации горения задействовали пять человек и одну пожарную автоцистерну. Днем ранее на этой же улице площадь пожара составила 300 кв. м.

Ранее в этот день национальный парк «Зигальга» закрыли для туристов в Челябинской области в связи с угрозой природных пожаров. Ограничены как многодневные, так и однодневные походы.