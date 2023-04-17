Турция видит потенциал для экспорта своего черноморского газа в Европу

Турция видит потенциал для экспорта своего черноморского газа в Европу

2023-04-17 12:09:55

2023-04-17 12:09:55

2023-04-17 12:09:55

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