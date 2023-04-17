Турция видит потенциал для экспорта своего черноморского газа в Европу
Турция может поставлять черноморский газ в Европу, сообщают СМИ. Крупная нефтяная корпорация Turkish Petroleum готова экспортировать на рынок часть добываемого топлива, передает телеканал «Известия». В 2020 году у берегов страны обнаружили крупное месторождение газа. Сообщается, что общие черноморские запасы оценивают в 710 млрд куб. м.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.