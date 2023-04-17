Массовое ДТП с участием 10 машин произошло в Петербурге

Массовое ДТП произошло в понедельник, 17 апреля, на пересечении Легковой улицы и Комендантского проспекта в Санкт-Петербурге.

По данным «Известий», в результате аварии повреждено более 10 машин, включая грузовой автомобиль. Пострадали восемь человек.

На кадрах видно, что разбитые авто затрудняют движение на дороге.

Очевидец в беседе с «Известиями» предположил, что у фуры могли отказать тормоза. Под колеса грузовика попал автомобиль Hyundai.

Ранее, 14 апреля, женщина за рулем автомобиля в Новом Уренгое протаранила семь припаркованных машин. Врезавшись в очередную машину, она выскочила из салона и скрылась с места устроенного ДТП. По данным «Известий», машина принадлежит другому человеку. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия.