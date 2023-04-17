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На теле найденной в Ленобласти изнасилованной школьницы нашли слюну ее дяди

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Фото: Управление СК РФ по Ленинградской области
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На теле изнасилованной 16-летней школьницы, тело которой обнаружили в ручье в Тихвине Ленобласти, нашли слюну ее дяди. Об этом сообщил 17 апреля источник «Известий».

«Экспертиза показала, что ДНК принадлежит дяде школьницы», — сказал он.

Речь идет о 19-летнем сводном брате матери девятиклассницы. В настоящее время мужчина задержан.

Школьница 13 апреля не вернулась домой. На следующий день ее тело нашли в ручье, расположенном между школой и ее домом. Рядом с трупом подростка нашли две бутылки пива, рюкзак и телефон.

После стало известно, что школьница была изнасилована своим дядей.

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Кроме того, мать школьницы обнаружила в ее телефоне переписку, в которой указывалось на то, что издевательства над девочкой продолжались с мая по декабрь 2022 года.

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