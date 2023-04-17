Клещи покусали 80 человек в Волгоградской области

С начала сезона 80 человек пострадали от укусов клещей в Волгоградской области. Случаи заражения клещевыми инфекциями пока не зарегистрированы.

По данным Роспотребнадзора, активность клещей не превышает средних многолетних значений. Об этом сообщает сайт «НовостиВолгограда.ру». Случае клещевого боррелиоза и крымской геморрагической лихорадки не зарегистрированы. В регионе проводятся противоэпидемические мероприятия.

На прошлой неделе первый за 2023 год случай клещевого энцефалита был зарегистрирован в Красноярском крае. Диагноз поставили 18-летнему жителю Большеулуйского района. В Роспотребнадзоре отметили, что активность клещей повышается, к медикам с укусами обратились 22 человека.