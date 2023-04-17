Водителя осудили за ДТП с погибшим ребенком на Ставрополье

В Ставропольском крае вынесен приговор в отношении водителя, который совершил наезд на ребенка. Автомобилиста лишил свободы на семь лет.

Авария произошла в сентябре 2022 года в Нефтекумском округе. Водитель автомобиля «ВАЗ» при движении по аулу Абрам-Тюбе допустил наезд на семилетнего ребенка, который пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода. От полученных травм несовершеннолетний скончался.

По данным NewsTracker, на момент аварии 25-летний мужчина уже был лишен водительских прав. Суд приговорил автомобилиста к семи годам лишения свободы.

В подмосковном Подольске трехлетний ребенок был госпитализирован после наезда автомобиля. Мальчик ехал по пешеходному перехода на беговеле, когда его сбила иномарка. У пострадавшего диагностировали инсульт.