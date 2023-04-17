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В Госдуме предложили расширить состав участников ДСНВ

Депутат Хамзаев: в ДСНВ нужно включить Великобританию и Францию
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Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
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Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев 17 апреля высказал мнение, что в Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) нужно включить новых участников, только в таком случае договор имеет право на жизнь.

Парламентарий отметил, что в настоящее время сложно говорить о ДСНВ в таком же ключе, как это было десятилетие назад.

«Когда НАТО приобретает агрессивную сущность в открытом виде, то по ДСНВ могут быть уже в контакте Россия, Америка и те страны, которые входят в НАТО, которые имеют ядерное вооружение, тогда есть смысл этого договора с точки зрения коллективной безопасности. <…> Я считаю, что можно говорить о том, что такого рода договоры имеют право на жизнь, если в нем участвуют все те, кто ведут себя агрессивно и стимулируют общемировые конфликты. Это французы, американцы, англичане», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

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Накануне МИД РФ в интервью «Известиям» сообщил, что Россия готова рассмотреть возможность возвращения к полномасштабной реализации ДСНВ. Это будет сделано только при соблюдении США определенных условий.

В частности, Вашингтон должен отказаться от своего курса на подрыв национальной безопасности РФ. Также США должны полностью и неукоснительно соблюдать техническую сторону договора.

21 февраля в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин объявил об односторонней приостановке Москвой участия в СНВ-3. Президент назвал это решение вынужденным, поскольку ядерные страны продолжают развивать свои вооружения и требуют доступа к российским ядерным объектам.

В Госдепе 29 марта заявили, что США работают над сохранением ДСНВ и считают его важным для безопасности мира.

Договор между РФ и США о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге и заменил ранее существующие документы в данной сфере. В феврале 2021 года Путин и президент США Джо Байден в ходе личной встречи продлили действие договора на пять лет.

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