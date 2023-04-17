Национальный парк в Челябинской области закрыли из-за пожаров

Национальный парк «Зигальга» в Челябинской области закрыли для туристов. Ситуация связана с природными пожарами.

По данным Kursdela.biz, на территории нацпарка установился четвертый класс пожарной опасности. Администрация парка ограничила как многодневные, так и однодневные походы.

Особый противопожарный режим действует на всей территории Челябинской области с 12 апреля.

Ранее сообщалось, что сезон лесных пожаров начался в Красноярском крае. Первое возгорание было ликвидировано в Краснотуранском районе, его площадь составила 15 га.