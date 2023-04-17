Редчайший алмаз-матрешку обнаружили в индийском штате Гуджарат

Индийская алмазодобывающая компания VD Global обнаружила в штате Гуджарат так называемый алмаз-матрешку, представляющий собой алмаз, внутри которого свободно перемещается еще один драгоценный камень. Об этом 17 апреля сообщил индийский телеканал Wion.

Находка была сделана осенью 2022 года на одном из предприятий компании по обработке алмазов в Сурате. Камень весом 0,329 карата назвали «Бьющееся сердце».

По данным Совета по продвижению экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий, находка включена в число редких алмазов вместе с бриллиантом «Матрешка». В 2019 году российские алмазодобытчики компании «Алроса» нашли такой же камень.

«Во время осмотра необработанных алмазов на нашем предприятии в Сурате мы обнаружили этот редкий алмаз, в котором был другой меньший камень, застрявший внутри, но свободно перемещающийся, чего мы никогда раньше не встречали», — заявил президент VD Global Валлабх Вагасия.

Сайтхолдер международной ювелирной группы De Beers, VDG Global — производитель бриллиантов, работающий в Сурате и Мумбаи и присутствующий во всем мире. Компания проинформировала De Beers, камень доставлен в лабораторию компании в Мейденхеде, Великобритания

«Используя опыт De Beers Group, мы можем пролить свет на формирование и структуру природного образца этого алмаза и поделиться этими знаниями с более широким сообществом. профессионалов в области бриллиантов», — заявила технический преподаватель De Beers Group Ignite Саманта Сибли.

О том, будет ли камень выставлен на продажу, информации не приводится.

В начале марта в Якутии ученые обнаружили алмаз возрастом около 3,6 млрд лет, что сделало его древнейшим на Земле. Образец нашли в породах кимберлитовой трубки Удачная в Якутии — на одной из самых крупных месторождений этого минерала России.