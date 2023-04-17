Два пенсионера погибли при пожарах в Омской области
Два человека погибли в результате пожаров за сутки в Омской области. Проверку по факту происшествий проводит следственный комитет.
Первый пожар произошел в селе Сягаевка Горьковского района. Во время тушения частного дома пожарные обнаружили тело 62-летнего мужчины. Еще один пожар зафиксирован в селе Октябрьском. Погиб 62-летний владелец дома. Об этом сообщает ИА «Город55».
Эксперты пришли к выводу, что причиной обоих пожаров стало курение в состоянии алкогольного опьянения.
В Тюмени в ночь на 17 апреля огонь охватил вагон-бытовку. В результате пожара погибла супружеская пара. По предварительной версии, причиной горения стала неисправность электроприборов.