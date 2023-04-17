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Экс-премьер Украины счел провокацией выступление Зеленского у лавры
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Экс-премьер Украины счел провокацией выступление Зеленского у лавры

Азаров заявил, что обращение Зеленского у Киево-Печерской лавры раскололо общество
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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Обращение президента Украины Владимира Зеленского, записанное по случаю Пасхи на фоне Киево-Печерской лавры, носит провокационный характер и раскалывает общество. Об этом 17 апреля заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.

«У Зеленского было откровенно провокационное поздравление на фоне Киево-Печерской лавры», — написал он на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Азаров обратил внимание, что, обращаясь к нации в Пасху на фоне лавры, политик раскалывает общество Украины, где большая часть населения поддерживает каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ).

Бывший украинский премьер заключил, что Зеленский продемонстрировал отсутствие своей поддержки УПЦ.

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Накануне в своем Telegram-канале украинский лидер опубликовал пасхальное обращение к гражданам, записанное на фоне Успенского собора — главного храма Киево-Печерской лавры. Он подчеркнул, что Украина отмечает главный православный праздник «с непоколебимой верой в нашу победу».

В тот же день в лавре раскольническая церковь впервые провела пасхальную службу. Первое пасхальное богослужение Православной церкви Украины (ПЦУ) провел исполняющий обязанности наместника лавры архимандрит Авраамий в Успенском соборе.

Вместе с этим предстоятель канонической УПЦ митрополит Киевский Онуфрий также провел пасхальное богослужение в Киево-Печерской лавре.

«Известия» побывали в Киево-Печерской лавре в канун Пасхи. Обстановка в храме была спокойная. Прихожане несли в обитель куличи и яйца, чтобы освятить их накануне светлого праздника.

Давление сторонников ПЦУ на УПЦ усилилось после публикации предупреждения 10 марта на сайте лавры с подписью и.о. гендиректора национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Александра Рудника о том, что до 29 марта монахи должны покинуть монастырь. Монахам предлагали остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ.

В качестве причины закрытия части монастыря назвали якобы выявленные нарушения. В ноябре прошлого года в ходе обысков на территории лавры Служба безопасности Украины (СБУ) нашла пророссийскую литературу.

После этого в городах Украины начали проходить захваты храмов и столкновения раскольников с представителями УПЦ. Вместе с этим УПЦ остается в лавре.

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