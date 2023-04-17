Заражение корью заподозрили у 24 жителей Свердловской области

Врачи подозревают заражение корью у 24 жителей Свердловской области. Об этом сообщает «ТагилСити.Ру» со ссылкой на информацию Роспотребнадзора.

Инфекция подтверждена у восьми человек. В большинстве случаев заболевшие — это приезжие из стран бывшего зарубежья, они не ставили прививки от кори. Все заболевшие получают медицинскую помощь и идут на поправку. 24 человека, у которых диагноз пока не подтвержден, находятся под наблюдением в стационаре.

При подозрении на корь специалисты проводят мероприятия для предупреждения распространения инфекции. В частности, ведется проверка всех контактных лиц и их вакцинация.

На прошлой неделе в Российском государственном университете нефти и газа им. И.М. Губкина объявили внеплановые каникулы в связи с обнаружением случаев кори. Доступ в здание университета был закрыт для студентов на несколько дней.