СКР расследует расстрел заложников украинскими боевиками в Артемовске

Следственный комитет России (СКР) расследует убийство украинскими боевиками двух мирных жителей Артемовска (украинское название — Бахмут), взятых в заложники. Об этом сообщается 17 апреля в Telegram-канале ведомства.

«Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка», — говорится в заявлении.

Ранее в этот же день корреспонденту «Известий» Дмитрию Астрахани сотрудники ЧВК «Вагнер» рассказали об этом преступлении в Артемовске. Кроме того, во время съемки на площадь прилетел украинский снаряд. Предполагается, что противник заметил съемочную группу с воздуха.

В Минобороны России 15 апреля сообщили о взятии кварталов на северной и южной окраинах города. Оставшиеся в городе украинские боевики, отступая, целенаправленно разрушают жилые дома и объекты инфраструктуры для замедления продвижения российских сил, добавили в ведомстве.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.