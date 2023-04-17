Водолазы приступили к поискам утонувшей женщины в Оренбуржье

Спасатели начали поиски 73-летней женщины, которая, предположительно, утонула в реке Чаган в Оренбургской области. На месте работают водолазы.

Поиски ведутся на территории Первомайского района. Об этом сообщает РИА «Оренбуржье».

С начала 2023 года в водоемах региона утонули четыре человека. В Абдулинском районе мужчина вышел на озеро в ночное время и провалился под лед. В Орске 82-летний пенсионер пошел проверить садовый участок возле реки Орь, оступился и провалился в воду. В селе Второе Имангулово местные жители вытащили из воды тело женщины, она прогуливалась по берегу во время паводка. Кроме того, рядом с поселком Аэропорт в реке Урал утонул рыбак.

Ранее сообщалось, что с начала апреля в Татарстане три человека утонули, упав с лодок.