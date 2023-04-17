В Тюмени супружеская пара погибла во время пожара в бытовке

Супружеская пара погибла во время пожара в вагоне-бытовке в Тюмени, сообщает областное следственное управление СК России.

ЧП произошло на улице Комарова в ночь на 17 апреля. На месте обнаружили тела мужчины 1972 года рождения и его супруги без внешних признаков криминальной смерти, пишет Megatyumen.ru.

Следователи провели осмотр места пожара, опросили очевидцев и назначили проведение судебно-медицинских и пожарно-технической экспертиз. По предварительным данным, возгорание возникло из-за неисправной работы электроприборов, отмечает портал «Наш город».

В марте пожар произошел в Тюмени на территории СНТ «Сирень». В результате погиб 66-летний мужчина. Также пострадал его сын 1983 года рождения, с ожогами он был доставлен в больницу.