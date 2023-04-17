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Утвержден предмет охраны здания научной библиотеки МГУ

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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В столице утвердили предмет охраны здания научной библиотеки Московского государственного университета (МГУ) имени Михаила Ломоносова. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

«В предмете охраны зафиксированы внешний вид, архитектурные элементы и оформление интерьеров. Специалисты будут ориентироваться на утвержденный документ при проведении реставрационных и любых других работ», — рассказала вице-мэр.

Уточняется, что предмет охраны содержит описание оформления фасадов, лестниц и внутреннего убранства помещений начала ХХ века, скульптурного и лепного декора.

Здание библиотеки — объекта культурного наследия регионального значения — находится на Моховой улице. Здесь расположены читальные залы, книгохранилище и отделы абонементного и информационного обслуживания некоторых факультетов. Посетителям доступно более 260 тыс. изданий и подшивки отечественных газет начиная с 1920-х годов. Большинство научных документов из фондов МГУ хранится в помещениях университета на Ломоносовском проспекте.

Двухэтажное здание библиотеки построено в 1901 году в стиле итальянского Ренессанса по проекту архитектора Константина Быковского, который ориентировался на внешний вид уже существовавших на тот момент построек учебного заведения. По словам Сергуниной, библиотека стала важной частью исторического ансамбля Московского университета, который формировался с конца XVIII до середины XX века.

В 2018 году в столице была запущена программа мэра Москвы «Мой район», направленная на комплексное развитие каждого района города. В рамках программы в столице создают современные общественные пространства, вводят новый стандарт культурных, социальных и медицинских учреждений, совершенствуют транспортную, спортивную и досуговую инфраструктуру.

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