Жителей Омской области предупредили об усилении ветра

Синоптики предупредили жителей Омской области о неблагоприятных погодных условиях. В регионе пройдет мокрый снег.

По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, осадки вероятны до конца суток 17 апреля. Скорость порывов ветра будет достигать 15–20 м/с. Об этом сообщает ИА «Омскрегион».

Жителей региона просят соблюдать осторожность и по возможности не покидать здания. Водителям следует избегать резких маневров и соблюдать безопасную дистанцию. При порывах ветра рекомендуется обходить стороной линии электропередачи и не приближаться к деревьям.

Ранее синоптики предупредили о ночных заморозках на юге России. При этом в дневное время максимальная температура может составить +21…+23 градуса.