Строительство нового здания аэропорта стартовало в Ижевске

Подрядчик приступил к строительству нового здания аэропорта в Ижевске. Аэровокзал планируют открыть в 2024 году.

По данным ИА «Сусанин», площадь аэропорта превысит 10 тыс. кв. м. Здание рассчитано на прием 400 пассажиров в час. Это в два раза больше, чем возможно в нынешнем здании.

В терминале обустроят просторные залы для длительного ожидания. Также будут построены зона общественного питания, здравпункт и зал выдачи багажа, уточняет Udm-info.ru.

Первый камень в строительство был заложен в августе 2022 года. Строительством занимается компания «ГлавСпецСтрой», которая ранее занималась строительством бассейна в Ижевске.

В Брянске завершается реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта. В мае подрядчик должен установить светосигнальное оборудование.