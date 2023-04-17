Якутянке грозит 10 лет за выбитый посетительнице клуба глаз

Жительнице Якутска грозит до 10 лет лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью посетительнице ночного клуба. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

По версии следователей, в мае 2022 года 29-летняя местная жительница, будучи пьяной, нанесла ранее незнакомой девушке удар в область глаза предметом. Пострадавшая лишилась зрения, к тому же ее лицо стало неизгладимо обезображенным, отмечает ИА SakhaNews.

Уголовное дело расследовано следователем СУ МУ МВД России «Якутское». Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд для рассмотрения по существу, пишет ИА YakutiaMedia. Якутянка обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия»).

После утверждения прокурором обвинительного заключения дело направлено в суд для рассмотрения по существу, пишет ИА YakutiaMedia.

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