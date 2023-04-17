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Сюжет:

МИД РФ заявил о противостоянии России НАТО и Украине в одиночку

МИД: РФ фактически в одиночку противостоит натовско-украинскому военно-промышленному конгломерату
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Россия фактически в одиночку противостоит натовско-украинскому военно-промышленному конгломерату, где Киеву уделена роль плацдарма. Об этом в понедельник, 17 апреля, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

«Россия сейчас фактически в одиночку противостоит натовско-украинскому военному и военно-промышленному конгломерату, в котором Украине отведена роль плацдарма в противостоянии с Россией, а коллективный Запад выполняет функции штаба, тыла, поставщика разведданных и вооружений», — сказал он, выступая на научно-практической конференции «Украина между Россией и Западом» в Доме Российского исторического общества.

Галузин добавил, что киевский режим уничтожает всё, что каким-либо образом связывало Украину и Россию.

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Ранее, 14 апреля, спикер Государственной думы Вячеслав Володин высказал мнение, что для руководства США и Североатлантического альянса Украина представляет собой полигон для испытания оружия и проверки новых способов ведения вооруженных конфликтов.

13 апреля заместитель главы МИД России Александр Грушко в интервью «Известиям» заявил, что риск вооруженного столкновения России и НАТО возрастает.

За день до этого политолог Юрий Светов сказал «Известиям», что против России на Украине воюет армия НАТО.

В феврале заместитель постоянного председателя России при ОБСЕ Максим Буякевич отметил, что страны НАТО используют конфликт на Украине, для того чтобы отработать сценарии противостояния Российской Федерации.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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