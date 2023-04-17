Больше 70 человек пострадали от укусов клещей в Оренбуржье

С начала сезона в Оренбургской области 72 человека пострадали от укусов клещей. Об этом сообщает 56orb.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Случаи присасывания клещей зарегистрированы в 27 территориях. 16 человек пострадали в Оренбурге и девять человек — в Бузулуке. Еще по пять укусов произошло в Новотроицке и Оренбургском районе. В общем числе пострадавших — 29 детей.

Чаще всего вредители попадались на придомовых территориях, в селах и деревнях, а также на садовых участках, уточняет «Урал56.Ру». Случаи заражения энцефалитом и боррелиозом не зарегистрированы.

В Оренбургской области семь территорий признаны эндемичными по клещевому энцефалиту. Это Абдулинский, Бугурусланский, Оренбургский, Пономаревский, Сакмарский, Северный и Шарлыкский районы. Согласно статистике, носителями вируса являются шесть клещей из 100.