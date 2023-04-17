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В Хабаровском крае первые теплоходы запустят по Амуру 29 апреля

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Первые теплоходы в Хабаровском крае отправятся по Амуру 29 апреля при условии, что гидрологическая обстановка реки позволит безопасно начать перевозки. Предприятия уже подтвердили готовность выйти на маршруты.

В понедельник, 17 апреля, площадку Хабаровской ремонтно-эксплуатационной базы флота посетила глава краевого Минтранса Ирина Горбачева. Она осмотрела пассажирские суда и оценила уровень готовности стоечных барж и дебаркадеров, сообщает ИА AmurMedia.

По словам Горбачевой, уже пятый год тарифы на перевозки пассажиров речным транспортом не меняются, а стоимость проезда варьируется в зависимости от остановки — в среднем от 94 до 1295 рублей.

Пассажирские перевозки в крае будут осуществляться на краевых и внутригородских маршрутах. В Хабаровске суда будут доставлять местных дачников на левый берег, также запустят теплоходы от Речного вокзала до Новокаменки, Победы и Паруса.

Из Комсомольска-на-Амуре можно будет доплыть до поселков Нижние Халбы и Пивань. Также откроется «скоростная линия» Комсомольск-на-Амуре – село Богородское – Николаевск-на-Амуре, отмечает Transsibinfo.com.

В этом году ожидается возобновление перевозок по маршруту Хабаровск – Фуюань. В случае положительного решения китайской стороны первые суда с пассажирами отправятся в Китай в начале мая.

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