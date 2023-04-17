СМИ сообщили об отказе Китая снижать уровень военного сотрудничества с РФ

Китай не будет снижать уровень военного сотрудничества с Россией из-за внешнего давления со стороны Запада. Об этом в понедельник, 17 апреля, пишет китайская газета Global Times.

Накануне член Горсовета КНР, министр обороны Китая Ли Шанфу прибыл с официальным визитом в РФ. Как указано в статье, некоторые западные СМИ выразили мнение, что эта поездка является попыткой изменить мировой порядок и ослабить влияние США. Кроме того, они пишут о возможном снабжении Москвы оружием со стороны Пекина. Global Times считает, что такие обвинения со стороны западных СМИ указывают на их непрофессионализм.

«Китай никогда не принуждал другие страны принимать чью-либо сторону или формировать клику для нападения на кого-либо на международной арене, и, естественно, КНР не будет сокращать или снижать уровень сотрудничества с другими партнерами из-за внешнего давления», — говорится в материале.

Газета отметила, что обмены между министерствами обороны двух государств важны для поддержания нормальных отношений и взаимного доверия в сфере безопасности. Помимо этого, контакты ведомств — ключевой фактор стратегического партнерства между государствами, добавило издание.

16 апреля президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с Ли Шанфу. В ходе переговоров российский лидер отметил, что отношения двух стран хорошо развиваются по всем направлениям, в том числе по линии военных ведомств. Он назвал военное сотрудничество государств одним из важнейших направлений, которое укрепляет стратегические взаимоотношения.

В свою очередь, Ли Шанфу также подчеркнул, что сотрудничество Москвы и Пекина развивается очень хорошо и вносит вклад в обеспечение региональной безопасности.

До этого, 11 апреля, официальный представитель китайского МИДа Ван Вэньбинь заявил, что военное сотрудничество Пекина и Москвы не направлено против какой-либо страны, не представляет ни для кого угрозы и в полной мере соответствует международному праву.

26 марта Путин также опроверг утверждения об угрозе для Запада от сотрудничества РФ и Китая. При этом он добавил, что Москва развивает с Пекином все виды сотрудничества, в том числе и военное, в частности проводит совместные учения. При этом РФ делает это не только с Китаем, но и с другими странами, отметил глава российского государства. По его словам, именно Запад строит новые оси в отличие от России с Китаем.

Днем ранее газета The Washington Post написала, что укрепляющийся альянс России и Китая чреват перестройкой мирового порядка, поэтому США и их союзникам нужно быть готовыми к такому развитию событий.