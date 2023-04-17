В США заявили об угрозе всему региону из-за конфликта в Судане

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в кулуарах встречи министров иностранных дел «большой семерки» в Японии, что союзники испытывают «общую глубокую озабоченность» по поводу боевых действий в Судане, а конфликт может нести угрозу для всего региона. Об этом 17 апреля сообщило агентство Reuters.

«Существует общая глубокая обеспокоенность боевыми действиями и насилием, которые происходят в Судане. Угроза, которую это представляет для гражданского населения, для суданского народа и, возможно, даже для всего региона», — сказал высокопоставленный дипломат.

По словам главы американской дипломатии, военные столкновения в Судане должны быть немедленно прекращены, а стороны конфликта должны вернуться к переговорам.

Блинкен отметил, что были проведены консультации с союзниками, в том числе с партнерами в арабском мире и Африке, а также с международными организациями.

Ситуация в Судане обострилась из-за разногласий между командующим армией Абделем Фаттахом аль-Бурханом, который также возглавляет суверенный совет (руководящий орган страны), и его заместителем, командующим спецназом Мухаммедом Хамданом Дагало (Хамидти). Утром 15 апреля начались столкновения армии и спецназа возле военной базы в городе Мероэ и в столице страны Хартуме.

Суданская армия на следующий день согласилась открыть гуманитарные коридоры ради безопасной эвакуации граждан и доставки необходимой помощи. Гуманитарный коридор должен открываться каждый день на три часа. После достижения этой договоренности в Хартуме усилились уличные бои.

Известно, что погибло около 200 человек, порядка 500 пострадали. Среди жертв конфликта есть женщины и дети.