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Число погибших при взрыве дома в казахстанском Жанаозене увеличилось до четырех

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Фото: t.me/qr_tjm
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Спасатели сообщили, что число погибших при взрыве многоквартирного дома в казахстанском городе Жанаозен выросло до четырех человек. Об этом говорится 17 апреля в Telegram-канале республиканского МЧС.

Из-под завалов извлекли тела трех погибших, отметили в ведомстве. Затем было извлечено тело четвертой погибшей.

«Таким образом, по состоянию на текущий момент из-под завалов извлечены живыми четыре человека и четверо погибших», — подчеркнули в МЧС Казахстана.

Воздухообман: что приводит к взрывам газа в жилых домах
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Ранее сообщалось об одном погибшем при взрыве газа. В больницах находятся шестеро пострадавших.

Кроме того, при взрыве пострадали восемь детей, угрозы их жизни нет.

Спасательная операция на месте обрушения подъезда дома продолжается. Здание отключили от газоснабжения. Действия специалистов координирует глава региона Нурлан Ногаев.

Ранее в этот день стало известно, что взрыв газа в жилом доме в Жанаозене спровоцировал обрушение одного из подъездов на площади 150 кв.м. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.

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