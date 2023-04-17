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Два подростка получили ранения при взрыве неизвестного устройства в ЛНР

МЧС ЛНР: при взрыве неизвестного устройства пострадали два подростка
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Фото: РИА Новости/Максим Захаров
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Два подростка 2008 года рождения пострадали в результате взрыва неизвестного устройства в городе Ровеньки. Об этом в понедельник, 17 апреля, говорится в сообщении Telegram-канала МЧС Луганской Народной Республики (ЛНР).

Несовершеннолетние доставлены в больницу вечером в воскресенье, врачи диагностировали у пациентов минно-взрывные травмы.

Один из пострадавших находится в операционном отделении с проникающими осколочными ранениями грудной клетки и повреждением левого легкого. Второй подросток получил осколочные ранения лба, грудной клетки и бедра. Он находится в травматологическом отделении.

Как отметили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшую неделю пять раз обстреляли территорию республики из тяжелого вооружения.

Огонь вели по Сватово, Рубежному, Лисичанску и Троицкому. Противник выпустил по населенным пунктам из РСЗО HIMARS 17 ракет.

Были ранены три гражданских, из них — двое подростков.

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Ранее, 14 апреля, сообщалось, что ВСУ стали реже стрелять по позициям РФ в ЛНР, но чаще по населению. По мнению специалистов, снижение интенсивности ударов ВСУ по позициям РФ может быть вызвано как неблагоприятными погодными условиями, так и экономией украинской стороной боеприпасов.

8 апреля бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник заявил, что ВСУ нанесли удары по жилым районам города Кременная. Было зафиксировано около 10 прилетов. Есть повреждения жилых многоэтажных домов, сгоревшие автомобили и постройки. О пострадавших сведения не поступали.

До этого, 6 апреля, в результате удара по автобусной остановке в Лисичанске в ЛНР погибло три человека, еще один получил ранения. Был поврежден пассажирский автобус.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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