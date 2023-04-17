Женщина погибла в результате въезда автомобиля в опору ЛЭП в Нефтеюганске

ДТП произошло в Нефтеюганске, погибла пассажирка автомобиля Toyota. Об этом 17 апреля говорится в Telegram-канале регионального главка ГИБДД.

Авария произошла 16 апреля вечером. По предварительным данным, 32-летний водитель не справился с управлением.

Иномарка врезалась в опору ЛЭП на обочине по ходу движения автомобиля. В итоге иномарка оказалась в кювете и загорелась.

«В результате ДТП водитель и 6-летняя пассажирка получили травмы, 34-летняя пассажирка погибла», — добавили в полиции.

Иномарка выгорела целиком.

Ранее, 21 февраля, три человека пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика на трассе в ХМАО. В числе пострадавших — годовалый ребенок.