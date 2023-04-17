При взрыве газа в казахстанском Жанаозене пострадали восемь детей

При взрыве газа в жилом доме в казахстанском Жанаозене пострадали 12 человек, из них восемь детей. Об этом 17 апреля говорится в Telegram-канале республиканского МЧС.

«За медицинской помощью обратилось 12 человек, в том числе восемь детей: из них госпитализированы пять человек», — отметили в ведомстве.

Спасатели к настоящему времени извлекли из-под завалов пострадавшую женщину 2000-го года рождения и тело погибшего мужчины 1994-го года рождения.

Оперативные работы по разбору завалов продолжаются, на месте ЧП работают более 30 единиц техники и порядка 300 человек: спасатели, включая кинологический расчет. Также спасательные работы ведут сотрудники Национальной гвардии, местные исполнительные органы, медики и полицейские.

Пятеро пострадавших госпитализированы, угрозы жизни пострадавших нет.

Пострадавший дом отключили от газоснабжения.

Взрыв газа в жилом доме в Жанаозене спровоцировал обрушение одного из подъездов на площади 150 кв. м. Возгорания взрыв газового баллона не вызвал.

Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.