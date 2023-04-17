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Просроченные медикаменты обнаружили в заброшенном здании в Красногорске

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На территории заброшенного здания в промзоне в Красногорске обнаружили просроченные медикаменты, пастыри, бинты, шприцы и повязки. Об этом телеканалу «360» сообщили в пресс-службе администрации городского округа 16 апреля.

Волонтеры вскрыли коробки, разобрали содержимое, погрузили в машины. На место выезжал начальник управления по развитию территорий и руководитель управления по безопасности.

По факту случившегося началась проверка, в рамках которой будет установлено, как медицинское оборудование в таком количестве попало в заброшенное здание и кто является его собственником.

Уточняется, что найденные медикаменты не являются гуманитарной помощью, пишет «Ридус».

10 апреля врач-терапевт онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Ирина Елфимова назвала опасные для здоровья лекарства. По ее словам, лекарственные препараты аспирин, капотен и анальгин при определенных условиях могут оказывать негативное и даже опасное воздействие на организм.

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