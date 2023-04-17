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В МИД РФ призвали создать антикризисные решения для стабилизации энергорынков

МИД РФ указал на необходимость выработки пакета антикризисных решений для стабилизации энергетических рынков
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Власти России убеждены в необходимости выработки пакета антикризисных, не связанных с политикой решений для того, чтобы стабилизировать энергетические рынки. Об этом 17 апреля заявил посол по особым поручениям МИД России Юрий Сентюрин в беседе с агентством «РИА Новости».

По его словам, попытки установить ценовой потолок и сформировать «рынок покупателей» имеют одинаковое деструктивное воздействие как на нефтяной рынок, так и на рынок природного газа. Посол также указал на то, что происходит отход от международного права и норм ВТО для целенаправленного ущемления интересов и сдерживания ресурсных стран, а также использование энергетики в качестве инструмента геополитического воздействия.

«В текущей ситуации очевидной деградации многих прежних моделей и инструментов развития необходима оперативная выработка пакета антикризисных решений, которые основывались бы на прагматичных задачах и находились вне политики. С сожалением приходится констатировать обратную динамику и отсутствие предпосылок для нормализации состояния рынков в ближайшей перспективе», — заключил Сентюрин.

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Ранее в этот день Сентюрин указал на то, что спрос со стороны Индии и Китая может повлиять на нефтяной рынок к концу 2023 года. Кроме того, посол посчитал, что на изменение тенденций на нефтяном рынке может повлиять дисциплина по соблюдению антироссийских ограничений.

Он также предупредил о риске кризиса в мировой энергетике из-за потолка цен. По его мнению, мировая энергетика находится в сложном состоянии из-за безответственных политизированных решений. Он отметил, что в 2022 году экономические отношения попали в зависимость от геополитики из-за безответственных политически мотивированных решений.

С 5 декабря 2022 года вступило в силу эмбарго на поставляемую морем нефть из России в Евросоюз. В отношении российского энергоресурса установлен регулируемый потолок стоимости на уровне $60 за баррель. Также в декабре сообщалось, что страны ЕС согласовали потолок цен на газ на уровне €180 за 1 МВт·ч.

С 5 февраля 2023 года действуют аналогичные ограничения на морские поставки нефтепродуктов из Российской Федерации, введен потолок цены на уровне $100 за баррель для бензина и дизельного топлива, $45 за баррель на нефтепродукты с низкой добавленной стоимостью.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите населения Донбасса. Однако в итоге в европейском регионе начался серьезный энергетический кризис.

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