Главы МИД стран G7 договорились о сохранении антироссийских санкций

Представители МИД стран G7 договорились об усилении контроля за исполнением антироссийских санкций. Об этом было объявлено 17 апреля в рамках встречи глав МИД «семерки», проходящей в японской Каруидзаве (префектура Нагано).

«G7 подтвердила, что будет сохранять жесткие санкции против России, а также продолжать оказывать мощную поддержку Украине», — цитирует сообщение организаторов мероприятия агентство ТАСС.

Сообщается, что главы МИД стран G7 помимо прочего договорились о том, чтобы укреплять взаимодействие и сотрудничество в рамках борьбы с уклонением от санкций и противодействия поставок вооружений России третьими странами. Лидеры ведомств также заверили в решимости продолжать оказывать поддержку Киеву в рамках конфликта на территории Украины.

Ранее, 16 апреля, представители стран «семерки» договорились о необходимости согласования действий для снижения рисков, связанных с экспортом российского газа. Кроме того, министры стран G7 заявили, что намерены отслеживать ситуации с поставками газа из России. При этом экспорт российского газа они назвали «непредсказуемым».

До этого, 12 апреля, появилась информация о том, что страны G7 планируют ввести санкции в отношении российских алмазов весом более одного карата, которые добывает компания «Алроса».

Ранее, 25 февраля, политолог Юрий Светов в беседе с «Известиями» указал на то, что принятие Западом антироссийских санкций стало традицией, но в этот раз пакет ограничений принимался странами Евросоюза труднее. Так, Бельгия, Нидерланды были против того, что затрагивало вопросы, связанные с российскими алмазами. По словам эксперта, каждая страна смотрит, что будет болезненно для нее, а не для России.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.