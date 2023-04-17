В Польше возмутились пролетающими над страной самолетами с россиянами

Российские туристы пользуются услугами иностранных авиакомпаний, совершая перелеты в том числе и над Польшей, сообщает портал Onet.

«Россияне обходят запрет на полеты над Польшей», — указывает издание 12 апреля.

Так, в преддверии Пасхи россияне пролетали над Польшей, несмотря на введенные против России санкции, отмечается в статье. Уточняется, что через польское воздушное пространство россияне предпочитают летать в Турцию, которая, в свою очередь, ждет туристов из России.

В частности, атташе посольства страны в РФ Илькер Озкан спрогнозировал, что в этом году поток российских туристов возрастет до 6 млн человек.

Ранее, 18 марта, американские авиакомпании призвали конгресс и Белый дом запретить зарубежным конкурентам полеты через воздушное пространство России. Отмечается, что после потери возможности совершать полеты над РФ авиакомпаниям из США пришлось сильно изменить график транстихоокеанских рейсов, а также снизить допустимое число пассажиров и объем грузов.

До этого, 8 ноября 2022 года, стало известно, что Турция закрыла небо для самолетов РФ с двойной регистрацией. Запрет начал действовать 1 ноября.

На фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса страны Запада ввели ограничительные меры против Москвы, которые коснулись осуществления полетов. В частности, воздушное пространство для российских самолетов закрыли страны ЕС и США.