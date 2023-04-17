Умер актер фильма «Обитаемый остров» Юрий Ашихмин

Скончался российский актер фильма «Обитаемый остров» Юрий Ашихмин. Об этом рассказала в соцсети «ВКонтакте» его знакомая Алла Вагина 15 апреля.

Артисту было 59 лет. Скончался Ашихмин в больнице после продолжительной болезни, отмечает телеканал «360».

Юрий Ашихмин родился 30 августа 1962 года, окончил актерские курсы Алексея Германа. Кинокарьеру начал в 1993 году, когда сыграл в фильме «Пленники удачи». Также он снимался в таких фильмах, как «Хрусталев, машину!», «Воровка», «Трудно быть Богом», «Бумажный солдат», «Клеймо», «Юрьев день», «На игре» и др.

Также он принимал участие в работе над лентой Федора Бондарчука «Обитаемый остров», где сыграл Плешивого. Этот фильм является экранизацией одноименного романа братьев Стругацких.

Всего на счету Ашихмина около 20 фильмов, пишет REGNUM.