Задания, связанные с проведением Россией специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса, включат в кодификатор единого государственного экзамена (ЕГЭ) по истории. Об этом 16 апреля сообщило ТАСС со ссылкой на Рособрнадзор.

«Как только во всех школах страны появятся учебники, включающие соответствующий материал, и по ним отработают классы, в которых этот материал должен изучаться, в КИМ ГИА (контрольно-измерительные материалы государственной итоговой аттестации) соответствующего уровня образования будут включены задания на проверку изученного материала», — отметили в ведомстве.

Там пояснили, что если материал включат в программу 10-го класса, то КИМ по истории скорректируют.

Ожидается, что учебники истории для старших классов с разделом о СВО выпустят к началу сентября текущего года.

Ранее в апреле помощник президента России Владимир Мединский заявил, что тему СВО следует включить в школьную программу, чтобы объяснить детям неизбежность ее начала. По его словам, на Украине создают фэнтезийную историческую реальность, не имеющую отношения к науке.

В феврале сообщалось, что в России студентам вузов с 1 сентября 2023 года на обновленном курсе истории начнут преподавать цели СВО. Концепция была утверждена 2 февраля.

В январе в Министерстве образования сообщали, что массовое использование новых учебных материалов запланировано на 2024–2025 годы. Сейчас их разработкой занимается команда историков, социологов, психологов.

В том же месяце глава Минпросвещения страны Сергей Кравцов отметил, что в новый учебник в том числе войдет информация о подвигах российских военных, участвующих в СВО.

1 сентября 2022 года президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что школьники на освобожденных территориях не знали совместной истории России и Украины, а Крымский мост считали фейком. Он также указал на то, что на территории Украины годами целенаправленно создавался настоящий масштабный «антироссийский анклав».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.