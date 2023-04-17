WP: большинство объявивших об уходе из России западных компаний остались работать в стране

Большинство западных компаний остаются и продолжают работать в России, несмотря на обещание уйти после начала конфликта на Украине. Об этом 15 апреля написала журналистка Робин Диксон в статье для The Washington Post.

Она приводит данные исследователей из швейцарского Университета Санкт-Галлена, которые обнаружили, что к ноябрю 2022 года Россию покинуло менее 9% западных компаний.

По ее словам, оставшиеся в РФ иностранные фирмы сильно зависят от местного бизнеса и не хотят уходить из-за риска финансовых потерь.

Ранее, 27 марта, Минфин РФ ввел обязательный сбор с продажи активов «недружественными» компаниям. Так, в случае если компании из таких стран примут решение выйти из российских активов, они должны будут заплатить 5% или более 10% от рыночной стоимости своего предприятия.

7 октября прошлого года Центр стратегических разработок (ЦСР) сообщил, что те иностранные компании, которые ограничили деятельность в РФ или заявили об уходе с российского рынка, с конца февраля 2022 года потеряли от $200–240 млрд. О наибольших потерях в стоимостном выражении отчитывается бизнес из США, Великобритании и Германии, отметили в ЦРС.

С февраля прошлого года некоторые иностранные компании заявили о приостановке деятельности в России или об уходе с рынка страны на фоне геополитической обстановки и антироссийских санкций, введенных после начала проведения РФ спецоперации по защите мирного населения Донбасса от украинских сил.