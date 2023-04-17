Не менее шести военных Индонезии погибли при попытке спасти пилота

По меньшей мере шесть военных индонезийской армии погибли и 30 пропали без вести во время операции по спасению новозеландского пилота, взятого в заложники повстанцами в провинции Папуа Индонезии, 16 апреля сообщает австралийский телеканал ABC со ссылкой на официальные лица.

Отмечается, что 15 апреля около 36 солдат находились на посту в холмистом районе Ндуга, когда члены боевой организации «Национальная армия освобождения западного Папуа» (TPNPB) открыли огонь.

Как сообщил представитель вооруженных сил Папуа полковник Герман Тарьяман, солдаты были частью группы, разыскивающей захваченного в плен Филиппа Марка Мертенса.

«До сих пор точно неизвестно, сколько военнослужащих индонезийской армии погибло и было ранено. Мы всё еще ищем, но сильный дождь, туман и отсутствие связи затруднили наши поиски и эвакуацию», — приводит телеканал слова полковника.

Ранее, 15 февраля, СМИ сообщили о захвате новозеландского пилота Мертенса в заложники сторонниками независимости Западного Папуа от Индонезии. Мертенс был схвачен, когда прилетел в Папуа-Пегунунган, чтобы доставить пять пассажиров. Их судьба остается неизвестной. Сам самолет был сожжен.

Боевики отказываются отпустить пилота, пока не добьются независимости Западного Папуа — западной части острова Новая Гвинея, принадлежащей Индонезии и населенной преимущественно папуасами.

Движение за независимость Западного Папуа сформировалось в середине 1960-х годов и продолжает действовать по сей день в виде партизанской борьбы. В Индонезии TPNPB признана террористической организацией.