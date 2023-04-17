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В Москве поймали змею во дворе жилого дома

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Фото: Global Look Press/blickwinkel/A. Krieger
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Змею обнаружили во двое жилого дома в Москве. Об этом сообщил источник телеканала «360» в воскресенье, 16 апреля.

Инцидент произошел на улице Костякова. В экстренных службах рассказали, что змею сумел поймать прохожий, который не побоялся схватить ее и бросить в урну. Змея быстро начала выбираться наружу.

По словам специалистов, змея оказалась неядовитым полозом, ее поймали, посадили в контейнер и вызвали представителей департамента природопользования и охраны окружающей среды.

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13 апреля в Санкт-Петербурге мужчина провез в метрополитене императорского удава. Змея начала обвивать поручни и напугала пассажиров.

Личность мужчины устанавливает Росприроднадзор.

Императорский удав находится на грани исчезновения и запрещен к содержанию в домашних условиях.

6 апреля герпетолог и змеелов Владислав Старков рассказал, что после укуса змеи необходимо выдавить яд, выпить антигистаминную таблетку и больше отдыхать, отмечает НСН.

Тогда же в минэкологии предупредили жителей Подмосковья о пробуждении ядовитых змей. Гадюки вышли из спячки и представляют реальную опасность для человека.

31 марта доктор биологических наук герпетолог Владимир Черлин в беседе с RT рассказал, как нужно себя вести при встрече со змеями в лесу. По его словам, не стоит их трогать и тыкать палками, змеи не нападают сами. Если змея всё же укусила, следует обратиться к врачу. Он также добавил, что, если человек страдает от аллергии, стоит всегда иметь с собой нужные препараты.

Как сообщает телеканал «Звезда», в 2021 году самую ядовитую змею в мире нашли в домашнем бассейне в Австралии. Змея сначала сползла в бассейн, а после уползла из двора. Восточная коричневая змея является одной из самых ядовитых в мире: человек, не получивший противоядия, умрет от ее укуса за 15 минут.

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