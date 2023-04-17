Спасатели обнаружили тело погибшего после взрыва газа в Казахстане

Сотрудники экстренных служб обнаружили тело человека при разборе завалов на месте взрыва газа в городе Жанаозен (Мангистауская область, Казахстан). Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщает пресс-служба областной администрации со ссылкой на МЧС.

Кроме того, стало известно, что число пострадавших возросло до 12 человек. Из них пятеро госпитализированы.

Пострадавший дом отключили от газоснабжения. На месте продолжаются работы по ликвидации последствий взрыва. Действия специалистов координирует глава региона Нурлан Ногаев.

Ранее в этот день стало известно, что в результате взрыва газа в жилом доме в Жанаозене произошло обрушение одного из подъездов. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.

На место происшествия работают более 50 спасателей, а также кинологический расчет, скорая медицинская помощь и местные исполнительные органы. В распоряжении экстренных служб 10 единиц техники ДЧС Мангистауской области.

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