Реклама
Прямой эфир
Мир
Инвестор назвал запредельной долговую нагрузку США
Мир
Главы МИД стран G7 призвали КНР к «ответственным действиям»
Мир
Главы МИД Японии и Италии обсудили совместную авиапрограмму
Мир
Число жертв в ходе столкновений в Судане достигло 97
Мир
В США уличили во лжи Байдена после утечки документов Пентагона
Мир
Экс-офицера ВМС США уличили в ведении причастного к утечке данных канала
Наука и техника
Илон Маск усомнился в успехе предстоящего запуска Starship
Мир
Южная Корея, США и Япония начали учения по противоракетной обороне
Мир
Посольство РФ призвало США к ответу о нарушении ими режима биобезопасности
Наука и техника
В РФ начали разработку силового тренажера для новой орбитальной станции
Мир
В США рассказали о недовольстве глобального Юга помощью МВФ Украине
Спорт
Сборная Украины пропустит чемпионат Европы по самбо в Израиле
Мир
МИД РФ предупредил о риске кризиса в мировой энергетике из-за потолка цен

Спасатели обнаружили тело погибшего после взрыва газа в Казахстане

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники экстренных служб обнаружили тело человека при разборе завалов на месте взрыва газа в городе Жанаозен (Мангистауская область, Казахстан). Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщает пресс-служба областной администрации со ссылкой на МЧС.

Кроме того, стало известно, что число пострадавших возросло до 12 человек. Из них пятеро госпитализированы.

Пострадавший дом отключили от газоснабжения. На месте продолжаются работы по ликвидации последствий взрыва. Действия специалистов координирует глава региона Нурлан Ногаев.

Ранее в этот день стало известно, что в результате взрыва газа в жилом доме в Жанаозене произошло обрушение одного из подъездов. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.

На место происшествия работают более 50 спасателей, а также кинологический расчет, скорая медицинская помощь и местные исполнительные органы. В распоряжении экстренных служб 10 единиц техники ДЧС Мангистауской области.

Новость дополняется.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023