В Новом Уренгое женщина протаранила семь автомобилей и скрылась

Женщина за рулем автомобиля в Новом Уренгое протаранила семь припаркованных машин и скрылась.

Инцидент произошел 14 апреля. Некоторые машины от мощных ударов едва не переворачивались. Остановить буйного водителя пытались очевидцы, которые и выяснили, что за рулем была женщина.

Врезавшись в очередную машину, она выскочила из салона и скрылась с места устроенного ДТП, сообщает телеканал «Звезда». Стремясь убежать, женщина перебегала через проезжую часть, рискуя попасть под колеса, пишет Life.ru.

По данным «Известий», машина принадлежит другому человеку. Как отмечает телеканал «360», правоохранительные органы начали проверку, выясняя все причины и обстоятельства происшествия.

13 апреля в Москве 19-летний мотоциклист врезался в стойку дорожного знака и автомобиль «Лада». В результате погибла девушка — пассажир мотоцикла.