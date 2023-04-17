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Главы МИД Японии и Италии обсудили совместную авиапрограмму

Главы МИД Японии и Италии обсудили вопросы безопасности и разработку истребителя
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Фото: mofa.go.jp
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Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси встретился с итальянским коллегой Антонио Таяни для обсуждения двусторонних отношений стран, а также ряда глобальных вопросов. Об этом в воскресенье, 16 апреля, сообщила пресс-служба японского внешнеполитического ведомства.

«Сославшись на Глобальную программу боевой авиации (GCAP), министр Хаяси выразил надежду на дальнейшее сотрудничество в сфере безопасности <...> а также повторил свой призыв как можно скорее отменить санкции ЕС, ограничивающих импорт японских продуктов питания», — отмечается в публикации.

Также дипломаты договорились встретиться для подписания соглашения о совместном производстве фильмов.

Наконец, стороны обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины и затронули региональные проблемы в Азии, включая ракетно-ядерную программу КНДР. В заключение Хаяси и Таяни подтвердили готовность всячески способствовать успешному проведению саммита G7 в Хиросиме.

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В конце января стало известно, что Великобритания, Италия и Япония планируют до конца 2023 года учредить международную программу для реализации проекта по созданию истребителя последнего поколения GCAP (Global Combat Air Programme). Работу над летательным аппаратом планируют завершить к 2035 году.

Отмечалось, что сроки могут сдвинуться, так как участникам предстоит обсудить ряд вопросов, в том числе выбрать место базирования организации. Также необходимо определиться, станет ли Лондон ведущим партнером проекта или три государства будут обладать равными долями собственности.

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