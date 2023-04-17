Министр обороны КНР Ли Шанфу: Китай и Россию связывают крепкие отношения

Министр обороны Китая Ли Шанфу 16 апреля заявил, Китай и Россию связывают крепкие отношения, которые превосходят военно-политические союзы времен холодной войны.

В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным он назвал отношения двух стран очень устойчивыми, строящимися на принципах неприсоединения, непротивоборства третьей стороне.

Также Ли Шанфу отметил, что Пекин и Москва развивают сотрудничество в практических областях. Помимо этого он указал на теплые взаимоотношения между народами. По словам политика, отношения КНР и России уже «вступили в новую эпоху».

Член Госсовета КНР, Министр обороны Китая Ли Шанфу 16 апреля провел встречу с президентом Владимиром Путиным. Российский лидер отметил, что отношения двух стран хорошо развиваются по всем направлениям, в том числе по линии военных ведомств. Он назвал военное сотрудничество государств одним из важнейших направлений, которое укрепляет стратегические взаимоотношения.

Ли Шанфу пробудет в России до 19 апреля. В ходе поездки глава минобороны КНР проведет переговоры с военным командованием РФ и посетит одно из учебных заведений, где готовят военнослужащих.

Ранее, 11 апреля, официальный представитель китайского МИДа Ван Вэньбинь заявил, что военное сотрудничество Пекина и Москвы не направлено против какой-либо страны, не представляет ни для кого угрозы и в полной мере соответствует международному праву.

20 марта председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Москву. На встрече с российским лидером он выразил надежду на тесные отношения России и Китая. Визит председателя КНР завершился 22 марта.

После переговоров с Си Цзиньпином Путин подчеркнул, что Россию и Китай связывают узы добрососедства, а отношения между двумя странами в данный момент находятся на наивысшем уровне.